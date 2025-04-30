В платье, которое напоминало калу: Никола Кохлан блистала в Каннах на фестивале

Никола Кохлан

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38-летняя актриса Никола Кохлан — звезда сериала «Бриджертоны» — посетила 8-й Международный фестиваль Canneseries, который прошел во Дворце фестивалей в Каннах.

На Лазурном побережье она произвела настоящий фурор поскольку блистала перед камерами в оригинальном платье белого цвета и креативного дизайна.

Ее наряд был от бренда Robert Wun и сшит специально для этого мероприятия. Снимками бренд поделился в Instagram.

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«Работать с Николой всегда было мечтой, это абсолютная честь внести свой вклад в этот заслуженный и особенный момент», — написал дизайнер.

Платье актрисы были скульптурным и имело форму, которая напоминала цветок калы. Юбка была со шлейфом, ка и объемная накидка.

Образ Никола дополнила лаконичной прической, туфлями Jimmy Choo в цвет наряда.

Эскизами и другими деталями бренд Robert Wun также поделился в соцсети.

Также они показали, каким цветком вдохновлялись во время создания этого наряда.

Однако это платье немного напомнило наряд Ким Кардашьян, который та носила на афтепати «Оскара», организованное изданием Vanity Fair. Телезвезда выбрала тогда платье от Модного дома Balenciaga, роскошного жемчужного оттенка.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Никола Кохлан / © Getty Images Никола Кохлан / © Associated Press Никола Кохлан / © Getty Images Никола Кохлан / © Getty Images Никола Кохлан / © Associated Press Никола Кохлан / © Associated Press Никола Кохлан / © Associated Press Никола Кохлан / © Associated Press