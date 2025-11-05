В платье, которое также носила Николь Кидман: певица Тайла удивила винтажным луком

Тайла / © Associated Press

Южноафриканская певица и автор песен Тайла, которая наделала много шума в прошлом году из-за своего платья из песка на Met Gala, посетила новое мероприятие в Нью-Йорке. Она блистала перед фотографами на церемонии вручения премии Glamour «Женщина года 2025», которая прошла в отеле Plaza.

Девушка надела винтажное платье от Dior созданное для бренда тогдашним его креативным директором Джоном Гальяно для коллекции 1998 года. Это было прямое платье оливково-серебристого цвета с одним рукавом декорированным жемчужинами.

Тайла / © Getty Images

Образ певицы дополнили также украшения из жемчуга и цепочек, гламурный длинный маникюр и яркий макияж.

Впервые это платье из известных личностей надела актриса Николь Кидман для фотосессии для Harper’s Bazaar Australia в марте 1998 года. Но образы культовых дичностей Тайла повторяет не впервые, поскольку в начале лета девушка немного оскандалилась, поскольку скопировала образ Бритни Спирс, но отрицала это. Дело в том, что певица вышла на сцену музыкального фестиваля Coachella в зеленом бюстье, которое носила в сочетании с очень короткими джинсовыми шортами украшенными бисером и бахромой.

Тайла / © Getty Images