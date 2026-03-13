- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье, которое уже носила: 74-летняя актриса повторила свой изысканный образ
Звезда продемонстрировала свою любовь к платьям, которые уже носила ранее.
74-летняя актриса Джин Смарт, известная многим по сериалу «Хитрости» посетила гала-концерт в Нью-Йорке. Женщина вышла на красную дорожку в черном длинном платье от американского дизайнера Кристиана Сириано.
У наряда был элегантный вырез и приталенный силуэт, но самая заметная часть платья это рюши, которыми украшены бедра, манжеты и подол. Джин дополнила свой образ прической с собранными волосами, клатчем и большими черными серьгами в ушах.
Однако это платье вовсе не новинка в гардеробе звезды. Дело в том, что Джин надевала этот же наряд на вечеринку Vanity Fair 2022 года. Образ тогда он был дополнен сатиновым клатчем и серьгами с бриллиантами и изумрудами.
Напомним, что ранее мы рассказывали о других актрисах, которые носят свои дизайнерские платья повторно.