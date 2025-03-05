В платье, которому 30 лет: Карла Бруни появилась в наряде, который сама же демонстрировала на подиуме

Известная французская модель, а также бывшая первая леди - Карла Бруни-Саркози - появилась на гала-ужине, который прошел в Лувре в рамках Недели моды в Париже.

57-летняя Карла надела на это мероприятие роскошное длинное платье жемчужного цвета, которое украшал принт в виде больших черных цветов. Наряд был разработал модельером Джоном Гальяно и является частью коллекции осень-зима 1995-1996.

Карла Бруни, 2025 год / Фото: Getty Images

Почти 30 лет тому назад Карла уже носила это платье. Она лично демонстрировала его на подиуме во время Недели моды в Париже.

Карла Бруни, 1995 год / Фото: Getty Images

"30 лет разделяют эти две фотографии. 30 лет, которые пролетели за секунду, как будто ничего не произошло. 30 лет счастья и трудностей, успехов и неудач, улыбок и слез, но вчера вечером я была в том же платье, что и в тот же день в 1995 году, когда шла по подиуму для Гальяно. Спасибо за это платье, которое бросает вызов времени", - написала она на своей странице в Instagram.

Эта коллекция Джона Гальяно под названием Dolores знаменует собой поворотный момент в его карьере. По сути, это была его последняя работа в качестве независимого дизайнера. Примерно через четыре месяца после этой презентации Гальяно был назначен креативным директором Givenchy; год спустя он перешел в Christian Dior, а его одноименный бренд был приобретен LVMH.

Напомним, что в конце 2024 года Джон Гальяно объявил, что покинул пост креативного директора Maison Margiela.

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