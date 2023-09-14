В платье, кружевном бюстгальтере и с перьями на голове: рэпер продемонстрировал обнаженное бедро на красной дорожке

24-летний скандальный Lil Nas X в образе невесты пришел на музыкальную премию.
Популярный 24-летний американский рэпер Lil Nas X стал гостем церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, состоявшейся в штате Нью-Джерси.
Артист известен своей страстью к провокационным лукам, поэтому нынешний его выход не стал исключением.
На красной дорожке Lil Nas X появился в белом аутфите от бренда Palomo Spain, похожем на образ невесты, и с Библией в руках. Он надел корсетное платье поверх кружевной рубашки и кружевного бюстгальтера. Наряд имел драпировку и разрез, обнажавший его бедро.
Свой лук он дополнил экстравагантным головным убором с перьями, в ушах были разные серьги с жемчужинами, на шее – жемчужное ожерелье, а на руке – золотой браслет с жемчугом. Обул артист белые ботильоны на грубой подошве и каблуках.
Читайте также:
- В образе гламурной Барби-невесты: Ники Минаж в кружевном платье и с длинным маникюром появилась на музыкальной премии
- Без белья: американская реперша появилась на западе в откровенном луке и похвасталась пышным бюстом
- В прозрачном платье с имитацией корсета: американская певица блеснула трусами на музыкальном мероприятии