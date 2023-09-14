В платье, кружевном бюстгальтере и с перьями на голове: рэпер продемонстрировал обнаженное бедро на красной дорожке

Популярный 24-летний американский рэпер Lil Nas X стал гостем церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, состоявшейся в штате Нью-Джерси.

Артист известен своей страстью к провокационным лукам, поэтому нынешний его выход не стал исключением.

На красной дорожке Lil Nas X появился в белом аутфите от бренда Palomo Spain, похожем на образ невесты, и с Библией в руках. Он надел корсетное платье поверх кружевной рубашки и кружевного бюстгальтера. Наряд имел драпировку и разрез, обнажавший его бедро.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Свой лук он дополнил экстравагантным головным убором с перьями, в ушах были разные серьги с жемчужинами, на шее – жемчужное ожерелье, а на руке – золотой браслет с жемчугом. Обул артист белые ботильоны на грубой подошве и каблуках.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

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