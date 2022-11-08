В платье-кульке с прозрачной юбкой: Ким Кардашьян на престижной церемонии

Звезда в этом году была в числе лауреатов и ушла домой с наградой.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. На ковровую дорожку для фото она вышла в очень необычном наряде - пластиковом платье Dolce & Gabbana.

Наряд не имел бретелек и состоял из черного корсетного боди, поверх которого надевалось пластиковое прозрачное платье в пол.

Лук Ким дополнили сапоги на каблуках, прическа с "мокрым" эффектом, нюдовый маникюр и макияж с накладными ресницами. Украшений она в этом образе не использовала.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

На церемонию она пришла с младшими сестрами - Хлое, Кайли и Кендалл.

Ким и Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Эта церемония считается "Оскаром" модной индустрии. Сам Совет был основан Элинорой Ламбрет в 1962-м году, а в 1984-м уже сама организация создала премию, и с тех пор ежегодно на Манхэттене собираются звезды мирового уровня.

Ким в этом году получила награду Amazon Innovation Award (ее вручали впервые) за работу над ее брендом нижнего белья Skims.

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