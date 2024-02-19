В платье культового оттенка: Дуа Липа посетила церемонию вручения кинонаград в Лондоне

Красный цвет - очень много значит для Модного дома Valentino и является уже визитной карточкой этой марки. Все дело в истоках, потому что первая коллекция бренда под название Gotta была представлена публике в 1962 году и в нее входили платья красного оттенка. С того времени основатель бренда Валентино Гаравани не раз повторял, что красный цвет - это олицетворение женственности и создавал его в новых коллекциях.

Отдала дань уважения этому оттенку и британская певица Дуа Липа, когда появилась на церемонии BAFTA в Лондоне. На Дуа было длинное платье со складками и шлейфом от Valentino.

Однотонный наряд был А-силуэта, имел американскую пройму, а также длинную накидку, которая имела шлейф. Наряд она сочетала с украшениями от Tiffany & Co.

Дуа Липа на BAFTA-2024 / Фото: Getty Images

Волосы у певицы окрашены в вишневый оттенок, и для красной дорожки стилисты уложили ей их в элегантную прическу. Макияж у Дуа был матовый и в коричневой гамме.

Дуа Липа на BAFTA-2024 / Фото: Getty Images

В январе Valentino презентовали коллекцию весна-лето 2024 в Париже в рамках Недели высокой моды. Она получила название Le Salon. Спустя несколько недель после презентации Дуа Липа посетила гала-вечер Pre-Grammy Gala как раз в интересном плаще с золотыми полусферами из этой коллекции.

Дуа Липа в плаще от Valentino на Pre-Grammy Gala / Фото: Getty Images

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