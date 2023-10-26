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В платье лаймового оттенка с разрезом: американская модель продемонстрировала стройные ноги на улицах Лос-Анджелеса

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1082
Время на прочтение
1 мин
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В платье лаймового оттенка с разрезом: американская модель продемонстрировала стройные ноги на улицах Лос-Анджелеса

Акасия Макбрайд / Фото: Getty Images

Акасия Макбрайд выглядела ярко и соблазнительно.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская модель Акасия Макбрайд. Девушка выглядела эффектно.

Она была одета в длинное закрытое платье лаймового оттенка с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. Обута Акасия была в прозрачные пластиковые туфли.

Акасия Макбрайд / © Getty Images
Акасия Макбрайд / Фото: Getty Images

Лук модель дополнила блестящей сумкой с кристаллами и металлическими круглыми ручками. Макбрайд распустила волосы, сделала макияж с шоколадной помадой и бежевый маникюр. Руки она украсила кольцами и широким браслетом с камнями.

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Дата публикации
Просмотры
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