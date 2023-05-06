В платье лимонного оттенка и в шляпе: Пиппа Миддлтон вдохновилась образом старшей сестры Кейт

Младшая сестра будущей королевы Великобритании решила вдохновится ее образом.
Младшая сестра принцессы Уэльской Кейт - 39-летняя Филиппа Миддлтон, более известная под простым и милым прозвищем Пиппа, тоже посетила сегодня, 6 мая, коронацию короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве.
Пиппа появилась в лаконичном платье-пальто лимонного оттенка от бренда Claire Mischevani, у которого были лацканы, длинные рукава и большая пуговица на животе.
Наряд женщина дополнила шляпкой необычной формы, украшенной плиссированными оборками, а также набором украшений в виде ракушек, клатчем и туфлями-лодочками.
Волосы Пиппы были уложены в элегантную низкую прическу. Компанию ей на мероприятии составил брат Джеймс.
Однако нельзя не отметить, что этот образ очень похож на те, которые часто носит старшая сестра Пиппы Кейт. Подобного фасона в Уэльской есть несколько нарядов и шляп.
Похоже, что младшая сестра вдохновлялась образами старшей, когда выбирала лук для коронации.
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