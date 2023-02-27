Трогательный момент: 61-летняя Дженнифер Кулидж расплакалась на церемонии в Лос-Анджелесе

На сцене она вспомнила об отце и его важном вкладе в ее карьеру.

Актриса Дженнифер Кулидж прославилась в конце 1990 годов благодаря культовой комедии "Американский пирог", где сыграла роль соблазнительной мамы Стифлера. Но, хоть образ из этого фильма и стал неотъемлемой частью ее карьеры, актриса активно снимается и в других проектах, среди которых и нашумевший сериал "Белый лотос", завоевавший звание "Лучшего мини-сериала", а самой Кулидж принесший "Эмми" как "Лучшей актрисе второго плана".

Вчера, 26 февраля, работа Дженнифер в очередной раз была отмечена, но уже на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.

Она получила награду в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" и тоже за игру в "Белом лотосе".

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Во время своей благодарственной речи она немного прослезилась, поскольку вспомнила родителей и назвала их замечательными. Она рассказала, как в первом классе отец забрал ее из школы и повел на кинофестиваль культового комического актера Чарли Чаплина.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

"У меня были замечательные родители. И у них был этот невероятный дар. Они не могли лгать. Они просто не могли этого сделать. Никогда, они просто никогда не лгали", - сказала она, прежде чем рассказать, как однажды ее отец нарушил свое правило и забрал ее из школы, придумав фальшивое оправдание, чтобы отвезти ее на кинофестиваль.

Директор школы пришел ко мне в первый класс и сказал, что меня нужно вызвать в офис. И я зашла в офис, и она сказала: "Твой отец здесь", - поделилась звезда. "Мой отец сидел там и говорил: "Да, Дженни, нам нужно идти", - вспоминала Кулидж на сцене. "И директор сказала: "Дженнифер, выздоравливай", и я не знала, что это значит, - сказала она. - А потом я села в машину с отцом, он был за рулем и сказал: "Я никогда больше не буду врать, но мы едем в какое-то действительно крутое место".

Затем Кулидж объяснила, что отец взял ее на фестиваль, который произвел на нее большое впечатление и вдохновил на любовь к актерскому мастерству. "Клянусь Богом, впервые увидев Чарли Чаплина и получив этот опыт - это моя любовь к кино, моя любовь к актерам, все это пришло из моего первого класса".

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Для красной дорожки актриса выбрала элегантное черное платье от бренда Saint Laurent в любимом приталенном фасоне. У наряда были длинные рукава и красивое фигурное декольте в виде сердца. На бедрах у платья были элегантные оборки, которые делали фигуру более изящной. Образ Дженнифер дополнили бриллиантовые серьги, клатч и черный обруч на голове.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

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