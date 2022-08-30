В платье-майке и с квадратной сумкой: Вера Вонг посетила игру Серены Уильямс на чемпионате по теннису

Сейчас в Нью-Йорке проходит "Открытый чемпионат США по теннису", на котором помимо звезд тенниса также появилось и много других публичных личностей: моделей, актеров и политиков. В частности, многие из них пришли посмотреть на игру Серены Уильямс, ведь этот чемпионат станет для нее последнем - спортсменка завершает карьеру.

Одной из тех, кто посетил мероприятие, стала американская дизайнер Вера Вонг. 73-летняя знаменитость появилась в длинном двухцветном платье-майке. Верх наряда был выполнен из черной ткани с блестками, а юбка - из белого шелка.

Дополнили образ Вонг солнцезащитные очки, ботильоны на высоких каблуках, квадратная сумка и белый маникюр.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Также Вера посетила и саму игру.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Сама же Серена появилась на корте в особенном платье. На юбке специально сделали шесть слоев ткани - в честь шести побед Уильямс на US Open в одиночном разряде.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

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