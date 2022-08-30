В платье миди и джинсовой куртке: Риз Уизерспун запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Она совершенно не против фото и искренне улыбалась из-за внимания публики.

Голливудская актриса и обладательница "Оскара" Риз Уизерспун продемонстрировала на днях свою красивую фигуру и стильный образ в платье миди, украшенном разноцветными бусинами.

Образ знаменитость дополнила джинсовой курткой с потертостями, серебристым клатчем и черными замшевыми мюлями с бантами. В ушах у звезды были крупные золотые серьги, а на лице очень легкий макияж.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Напомним, что несколько дней тому назад актриса показала короткое видео со своей коллегой Дженнифер Энистон. в ролике две знаменитости повторили свой диалог из сериала "Друзья", где Энистон играла Рэйчел, а Риз - ее младшую сестру.

Также Уизерспун опубликовала видео, в котором намекнула, на начала сьемок продолжения сериала "Утреннее шоу".

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