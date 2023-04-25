В платье-миди и кожаных сапогах: Дженнифер Энистон попала под прицел фотографов

Звезду сфотографировали вчера поздно вечером. Куда она направлялась не известно. Одета Джен была в черное платье-миди, обута в высокие кожаные сапоги на каблуках, в руках актриса держала серый платок и черный кардиган. На плече у нее висела сумка.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Волосы Энистон были распущены, а на лице был легкий макияж. Руки Джен выглядели ухожено, у нее был светлый маникюр и несколько золотых колец звезда одела на пальцы.

Тем временем издание Daily Mail сообщил, что в субботу вечером Дженнифер Энистон ужинала в компании бывшего мужа Джастина Теру и их друзей в одном из рестораном Нью-Йорка. И хотя брак пары распался в 2017 году, они с Джастином остались в хороших дружеских отношениях.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото: Getty Images

Говорят, из ресторана Дженнифер вышла с одной красной розой в руке, похоже, ее актрисе преподнес бывший муж.

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