В платье-миди со стразами: красивая Миранда Керр посетила церемонию

Австралийская модель и жена миллиардера Миранда Керр возвращается к светской жизни после долгого затишья.

Вчера вечером Миранда посетила 6-ю ежегодную церемонию награждения премии InStyle Awards в Лос-Анджелесе, Калифорния. В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, но в этом году его решили провести. Все-таки большое количество людей уже вакцинированы от COVID-19. На церемонии награждения отмечали крупнейшие таланты и иконы моды, красоты и поп-культуры.

Миранда Керр / Getty Images

38-летняя Миранда Керр приехала на мероприятие в черном платье-мини на бретельках, расшитом стразами, к которому подобрала серебристые босоножки на каблуках от Christian Louboutin. У модели был красивый макияж, распущенные и слегка накрученные волосы, в ушах сверкали серьги с камнями, на запястье был драгоценный браслет, а на пальцах несколько колец.

Миранда Керр / Getty Images

Несколькими днями ранее Миранда вместе с мужем Эваном Шпигелем посещала гала-вечер Baby2Baby, который состоялся уже в десятый раз. Там звезда появилась в кружевном платье-мини от Michael Kors.

Миранда Керр и Эван Шпигель / Associated Press

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