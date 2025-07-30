В платье модного оттенка: Ева Лонгория устроила фотосессию в поле подсолнухов

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Реклама

50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных среди поля подсолнухов.

Звезда позировала в льняном длинном платье модного в этом сезоне оттенка — цвета сливочного масла. Образ Евы дополняли золотые аксессуары — серьги и кулон на цепочке.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

«Как подсолнух поворачивает свой лик к солнцу, так и мы должны поворачиваться к истине, мудрости и доброте», — процитировала Лонгория под фото слова Йоги Бхаджана.

Реклама

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

«Моя яркая богиня подсолнечников», — написала в комментарии под снимками подруга Евы — актриса Риз Уизерспун.

Ранее, напомним, Ева Лонгория блистала на гала-вечере в Испании — она посетила благотворительный гала-вечер Global Gift Gala, который прошел в отеле Don Pepe Gran Meliá в Испании. Актриса вышла к фотографам в длинном белом платье эффектного дизайна.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images