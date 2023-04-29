В платье молочного оттенка с рюшами: Кэти Перри надела винтажный наряд для мероприятия Tiffany & Co.

Звезды все чаще выбирают винтажные наряды для своих появлений на публике. Кэти решила удивить образом из двухтысячных.

Певица Кэти Перри посетила мероприятие в Нью-Йорке посвященное открытию полностью обновленного флагманского магазина Tiffany & Co. на пересечении 57-й улицы и 5-й авеню, ныне известного как The Landmark.

Tiffany & Co. не пожалела денег на новый магазин, поскольку, как сообщается, это была самая значительная инвестиция, сделанная LVMH для одного магазина. Гостям-звездам для мероприятия предоставили роскошные украшения, которые они рекламировали фотографам.

Кэти надела бриллиантовое колье, кольцо с огромным голубым камнем в обрамлении мелких бриллиантов и серьги-цветы, тоже бриллиантовые.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Надела звезда красивое длинное платье без рукавов из коллекции Dior осень-зима 2006, созданной еще Джоном Гальяно. Оно было молочного оттенка и украшено большими плиссированные рюшами и шлейфом.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

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