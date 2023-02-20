В платье морковного оттенка и с септумом в носу: Флоренс Пью пришла на мероприятие в необычном наряде

Наряд знаменитости был ярким и в ее любимом стиле.

27-летняя британская актриса Флоренс Пью посетила церемонию вручению наград BAFTA, которая прошла 19 февраля в Лондоне.

Актриса поклонница пышных, легких и полупрозрачных платьев, у которых часто есть длинный шлейф или рюши, поэтому своему вкусу она не изменила и в этот раз появившись на красной дорожке в необычном платье морковного цвете от бренда Nina Ricci.

У наряда было много оборок и драпировок. Лиф украшали объемные и большие рюши, а вот юбка была полупрозрачной и также дополнена рюшами, которые начинались у колена и ассиметрично ниспадали до пола перетекая в шлейф.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Также в образе Флоренс было несколько бриллиантовых украшений, внимание среди которых привлекал септум в носу. А вот волосы девушке уложили в виде рюш на ее платье.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

После официальной части Пью отправилась на афтепати, но переоделась в лук от Valentino - мини-платье с серебристым верхом и нежно-лиловой юбкой, расшитой пайетками, напоминающими чешую. Завершила образ Флоренс серебристыми туфлями на платформах, также переделала макияж и прическу.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

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