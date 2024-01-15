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В платье цвета морской волны с декольте до пупка: Розамунд Пайк в красивом образе сияла на кинопремии

В платье цвета морской волны с декольте до пупка: Розамунд Пайк в красивом образе сияла на кинопремии

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Звезда фильма "Солтберн" выбрала для своего выхода блестящий наряд.

Розамунд Пайк посетила премию Critics Choice Awards 2024, состоявшуюся в Санта-Монике, Калифорния.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Актриса сразу привлекла к себе внимание на красной дорожке. Она появилась в эффектном платье макси с пайетками цвета морской волны от бренда Rodarte. Наряд имел американскую пройму, глубокое декольте до пупка и цветок на поясе.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Аутфит Пайк дополнила украшениями от Fred Leighton: массивными серьгами и кольцом с большим фиолетовым камнем. Волосы Розамунд собрала в низкий пучок и сделала нежный макияж.

Розамунд Пайк / © Associated Press
Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Напомним, на BAFTA Tea Party Розамунд Пайк пришла в романтическом платье от бренда Simone Rocha с нежными розами на карманах.

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