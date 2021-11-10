Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В платье Moschino с эффектным декольте: бывшая Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Дом Гуччи"

В платье Moschino с эффектным декольте: бывшая Леонардо Ди Каприо на премьере фильма "Дом Гуччи"

Мадалина Генеа / Associated Press

Мировой премьерный показ состоялся в Лондоне 9 ноября.

Во время премьеры фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в Лондоне на красную дорожку вышла итальянская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо Мадалина Генеа, которая сыграла в картине роль Софи Лорен.

Мадалина Генеа / © Associated Press
Мадалина Генеа / Associated Press

Для мероприятия звезда выбрала элегантное черное платье от Moschino с множеством оборок и сексуальным декольте, которое украшал тонкий черный фатин. Из украшений Мадалина выбрала серьги с бриллиантами и кольцо на пальце.

Мадалина Генеа / © Associated Press
Мадалина Генеа / Associated Press

Во время съемок девушку подловили папарацци. Она играли оду из сцен на улице в Риме.

"Дом Гуччи" / Getty Images
"Дом Гуччи" / Getty Images

Читайте также:

Следующая публикация