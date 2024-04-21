В платье на бретельках и с кружевными вставками: Ева Лонгория посетила 50-летие Виктория Бекхэм

Женщины дружат с 2007 года, когда семья Бекхэмов жила в США.

17 апреля Виктория Бекхэм отпраздновала день рождения - ей исполнилось 50 лет. По такому случаю в Лондоне она устроила роскошную и элитную вечеринку, куда позвала своих друзей и родных.

Среди гостей мероприятия была замечена лучшая подруга Виктории - актриса Ева Лонгория. Ее сфотографировали папарацци, когда она вместе с остальными гостями покидала заведение Oswald's, где проходила вечеринка.

Ева была одета в длинное черное шелковое платье-комбинацию на тонких бретельках, которое спереди украшало кружево. Наряд был элегантным, женственным и подчеркивал фигуру. Образ Ева дополнила черным клатчем, бриллиантовыми серьгами и ярким макияжем.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Сама же виновница торжества покинула вечеринку по-особенному эффектно, поскольку ее нес на спине муж Дэвид. Но причиной этому был не выпитый алкоголь, а недавно сломанная нога Виктории из-за которой она до сих пор не может нормально ходить.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Также на вечеринке были и бывшие коллеги Виктории по группе Spice Girls с которыми она даже станцевала. Видео опубликовал Дэвид.

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