В платье на бретельках и с сумкой Chanel: Энн Хэтэуэй посетила светское мероприятие

В платье на бретельках и с сумкой Chanel: Энн Хэтэуэй посетила светское мероприятие

39-летняя актриса Энн Хэтэуэй вчерашний вечер провела в светском обществе.

Знаменитость посетила благотворительный вечер в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ежегодно Музей при поддержке Модного дома Chanel проводит гала-вечер, где чествует кого-то из знаменитостей. В этом году этим человеком стала актриса и муза Модного дома – Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

Роскошный образ Пенелопы мы вам уже показывали ранее.

Энн Хэтэуэй выглядела тоже очень привлекательно. Она была в черно-белом макси-платье на широких бретельках, которое дополнила молочно-белыми кожаными сапогами и белой сумкой от Chanel. Образ актриса дополнила несколькими браслетами на запястье, красивыми серьгами и вечерним макияжем.

Энн Хэтэуэй / Getty Images

На гала-вечер Энн приехала вместе с мужем Адамом Шульманом, но на дорожку вышла сама.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / Getty Images

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