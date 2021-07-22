В платье на бретельках и с сумкой-шаром: 155-килограмовая модель Тесс Холлидей на вечеринке

В платье на бретельках и с сумкой-шаром: 155-килограмовая модель Тесс Холлидей на вечеринке

Образ она выбрала простой, но элегантный.

Модель plus-size Тесс Холлидей посетила вечеринку VIP Night of The DiscOasis, которая проходила в Ботаническом саду Южного побережья Калифорнии. Знаменитость выбрала для своего выхода эффектный образ - черное блестящее платье на бретельках, которое дополнял пояс.

Этот образ модель завершила шлепанцами золотого цвета с бантами и оригинальной сумкой-шаром, которая полностью была украшена стразами. Волосы Тесс уложила в пышную прическу с локонами, а на лице сделала сияющий макияж.

Тесс Холлидей / Getty Images

Наряд полностью открыл многочисленные татуировки модели на руках. Кстати, не так давно она сделал новое тату и даже показала этот процесс в соцсетях.

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Образы Тесс Холлидей (15 фото)

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