В платье на бретельках от BEVZA: украинская модель Паша Гаруля дебютировала на Met Gala

Образом девушка хотела подчеркнуть, что она крымчанка.
Украинка Паша Гаруля посетила одно из самых обсуждаемых и эксклюзивных мероприятий Нью-Йорка - Бал института костюма Met Gala. Модель появилась перед фотографами в красивом черном платье из вискозы от украинского дизайнера Светланы Бевзы.
Этот наряд называется "Русалка". У него тонкие двойные бретели, открытая спина, приталенная юбка, а чашки платья выполнены в виде ракушек.
Наряд Паша выбрала не просто так - он для нее очень символичный, ведь девушка родом из Крыма, а точнее, из Евпатории, а на гербе Крыма изображена морская ракушка. Таким образом она хотела подчеркнуть, что Крым – жемчужина и неотъемлемая часть Украины.
Образ модели дополнили объемная прическа, черный клатч в виде яйца и ожерелье "Колоски" от BEVZA.
Сама Светлана Бевза также посетила мероприятие в Нью-Йорке и позировала фотографам в платье "Мушля" и накидке в виде крыльев ангела, которая была полностью создана вручную.
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