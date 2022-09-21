В платье на бретельках и в необычных туфлях: Анна Делло Руссо на модном шоу в Милане

60-летняя модница, журналистка и коллекционер посетила модное шоу ABOUT YOU в Милане, которое состоялось в рамках Недели моды.

Традиционно Анна, которая очень любит эпатажною одежду, надела лук в ярком цвете. Знаменитость отдала предпочтение образу от итальянского Модного дома Versace.

Обтягивающее макси-платье было на тонких бретельках, имело корсетный крой и несколько простроченных вставок. Вот только ткань наряда изрядно помялась на юбке.

Дополнили этот образ бриллиантовые украшения и массивные атласные туфли на платформе и каблуке. Волосы Анна распустила, сделала красный маникюр и решила отказаться от яркого макияжа.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

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