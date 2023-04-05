Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье на бретельках и с принтом тай-дай: Рэйчел Броснахэн позировала на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
327
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье на бретельках и с принтом тай-дай: Рэйчел Броснахэн позировала на красной дорожке

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала наряд от нью-йоркского бренда.

14 апреля выходит финальный сезон комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", который рассказывает о женщине-комике. По этому поводу в Лос-Анджелесе 4 апреля состоялась премьера с красной дорожкой и фотоколлом для звезд шоу.

Конечно же, одной из тех, кто вышел на красную дорожку была главная звезда сериала - 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнила главную роль.

Для мероприятия она выбрала длинное платье на тонких бретельках от бренда Altuzarra из коллекции весна-лето 2023. Наряд был выполнен из трикотажа в желтом, коричневом и черном оттенках, а также имел модный принт тай-дай. Также у платья были вырезы под грудью и на животе.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Дополняли образ Рэйчел черные босоножки, высокая прическа и украшения от Rainbow K.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
327
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация