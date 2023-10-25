В платье на одно плечо: Дженнифер Лоуренс посетила светскую церемонию в лаконичном наряде

Она уже много лет является амбассадором Модного дома Dior.
Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на церемонии Women's Wear Daily Honors 2023, которая прошла в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда серии фильмов "Голодные игры" выбрала черное платье от Модного дома Dior с открытым плечом из коллекции весна-лето 2024.
Лаконичное однотонное платье дополнял только тонкий пояс на талии с небольшой пряжкой. Также Дженнифер надела туфли-лодочки бежевого цвета от бренда The Row и золотые украшения от Tiffany & Co. - серьги и массивный браслет.
Волосы актриса собрала в гладкую прическу, нанесла на щеки легкие румяна, а на губы - красную помаду.
Это появление на мероприятии произошло после того, как утром звезду заметили на прогулке с ребенком. Дженнифер вышла на прогулку с сыном в горчичном джемпере и мини-шортах.
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