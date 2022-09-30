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В платье на одно плечо и с потрясающим разрезом: Дженна Дьюэнн продемонстрировала красивый образ

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В платье на одно плечо и с потрясающим разрезом: Дженна Дьюэнн продемонстрировала красивый образ

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Мероприятие, которое посетила актриса, чествует женщин-лидеров за их вклад в различные дела.

Американская актриса и бывшая жена Ченнинга Татума - 41-летняя Дженна Дьюэнн - стала гостью мероприятия Variety's Power Of Women, которое проходило 28 сентября Лос-Анджелес.

Перед камерами звезда появилась в эффектном и довольно лаконичном образе - шоколадном платье на одно плечо. Платье было полностью расшито пайетками и имело высокий разрез до бедра, который демонстрировал стройные ноги актрисы.

Дополнили образ коричневые туфли-лодочки, длинные серьги с камнями и длинный маникюр, тоже в коричневом цвете. Волосы Дженны были уложены в "мокрую" прическу. В сочетании с коричневым платьем особенно эффектно смотрелся бронзовый загар знаменитости.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press
Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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335
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