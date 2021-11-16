В платье на одно плечо: актриса Кейт Хадсон на гала-вечере с женихом

В платье на одно плечо: актриса Кейт Хадсон на гала-вечере с женихом

Это первый совместный выход пары после помолвки.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялся 10-й ежегодный благотворительный гала-вечер некоммерческой организации Baby2Baby, который посетило огромное количество знаменитостей. Многие звезды пришли на мероприятие парами.

Например, актрису Кейт Хадсон сопровождал ее возлюбленный Дэнни Фудзикава, который недавно сделал ей предложение. Кейт была одета в красное платье от Carolina Herrera с цветочным принтом. Наряд был длинным, на одно плечо и с широким розовым поясом, который актриса завязала в бант.

Кейт Хадсон / Associated Press

Волосы актрисы были собраны в пучок, а завершили ее лук золотые сережки в ушах в виде листьев и красная помада на губах. Дэнни же сочетал бордовый бархатный пиджак Tom Ford с черными брюками, белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Кейт Хадсон / Associated Press

Напомним, Дэнни и Кейт вместе уже больше четырех лет, хотя знакомы они очень давно и долгое время были просто друзьями. Пара живет вместе и воспитывает трехлетнюю дочку Рани.

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