В платье на одно плечо: Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма Нью-Йорке

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс продемонстрировала элегантный наряд в белом цвете от Модного дома Dior. Платье звезды было из коллекции Pre-Fall 2023.

В этом образе актриса посетила премьеру комедии "Без обид", в которой сыграла главную роль.

Платье Лоуренс сшито на одно плечо в греческом стиле, имеет тонкий пояс на талии и несколько складок. Юбка выполнена с запахом.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ она дополнила золотыми украшениями от бренда Tabayer, а также босоножками от Manolo Blahnik. Визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, а волосы были уложены на один бок.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

После недавнего модного провала - появления в странном платье от бренда Loewe - актриса явно решила больше не экспериментировать со стилем, а все же положиться на более классические наряды.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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