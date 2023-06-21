В платье на одно плечо: Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма Нью-Йорке

Актриса реанимировалась после недавнего модного фиаско.
Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс продемонстрировала элегантный наряд в белом цвете от Модного дома Dior. Платье звезды было из коллекции Pre-Fall 2023.
В этом образе актриса посетила премьеру комедии "Без обид", в которой сыграла главную роль.
Платье Лоуренс сшито на одно плечо в греческом стиле, имеет тонкий пояс на талии и несколько складок. Юбка выполнена с запахом.
Образ она дополнила золотыми украшениями от бренда Tabayer, а также босоножками от Manolo Blahnik. Визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, а волосы были уложены на один бок.
После недавнего модного провала - появления в странном платье от бренда Loewe - актриса явно решила больше не экспериментировать со стилем, а все же положиться на более классические наряды.
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