В платье на одно плечо: элегантная Анджелина Джоли представила фильм "Вечные" в Риме

В платье на одно плечо: элегантная Анджелина Джоли представила фильм "Вечные" в Риме

Анджелина Джоли посетила премьерный показ фильма "Вечные" в Риме, в Италии.

Мировая премьера ленты "Вечные" от Marvel Studios состоялась 18 октября в театре Долби в Лос-Анджелесе. Теперь команда фильма прибыла показать картину в Рим в рамках 16-го фестиваля Rome Film Fest.

Анджелина Джоли / Associated Press

На дорожке Джоли появилась в компании коллег - Ричарда Мэддена, и режиссера Хлои Чжао. В этот раз Энджи выбрала более скромный лук, чем было ее платье от Balmain во время прошлого выхода.

Ричард Мэдден, Анджелина Джоли и Хлои Чжао / Associated Press

Актриса блистала в черном макси-платье на одно плечо, с небольшой накидкой с одной стороны. Аутфит ее дополнял нюдовый маникюр, золотой браслет на запястье, золотое кольцо и с красивые серьги в ушах. Джоли сделала объемную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.

Анджелина Джоли / Associated Press

На лице у актрисы практически не было морщин. Очевидно, что она прибегает к инъекциям красоты.

Анджелина Джоли / Associated Press

В прошлый свой выход Анджелина привлекла внимание необычным аксессуаром на лице, о котором мы подробнее рассказали вам вот в этом материале.

Анджелина Джоли / Associated Press

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