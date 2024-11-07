Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье на одно плечо: Хайди Клум посетила мероприятие в Кейптауне и позировала с принцем Уильямом

В платье на одно плечо: Хайди Клум посетила мероприятие в Кейптауне и позировала с принцем Уильямом

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Элегантный наряд знаменитой модели подчеркивал ее фигуру.

Немецкая модель Хайди Клум выгуляла новое платье на мероприятии в Кейптауне. Она посетила церемонию награждения премии Earthshot Prize 2024.

На Клум был длинный наряд на одно плечо и с множеством складок на талии и юбке. Рукав наряда был расклешенным, а вот юбку украшал разрез. Образ модель дополнила серебристыми босоножками на каблуках, ярким макияжем и длинным красным маникюром.

Волосы же Хайди распустила и уложила в легкие локоны.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также среди гостей церемонии появился принц Уильям, но был в этот раз без супруги Кейт. На церемонии он позировал с Ниной Добрев и Винни Харлоу, которые тоже посетили мероприятие.

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Читайте также:

Сильные слова для сильных людей! Чувственный проект поддержки пленных украинцев

Сильные слова для сильных людей! Чувственный проект поддержки пленных украинцев

Похожие темы:

Следующая публикация