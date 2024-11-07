В платье на одно плечо: Хайди Клум посетила мероприятие в Кейптауне и позировала с принцем Уильямом

Элегантный наряд знаменитой модели подчеркивал ее фигуру.
Немецкая модель Хайди Клум выгуляла новое платье на мероприятии в Кейптауне. Она посетила церемонию награждения премии Earthshot Prize 2024.
На Клум был длинный наряд на одно плечо и с множеством складок на талии и юбке. Рукав наряда был расклешенным, а вот юбку украшал разрез. Образ модель дополнила серебристыми босоножками на каблуках, ярким макияжем и длинным красным маникюром.
Волосы же Хайди распустила и уложила в легкие локоны.
Также среди гостей церемонии появился принц Уильям, но был в этот раз без супруги Кейт. На церемонии он позировал с Ниной Добрев и Винни Харлоу, которые тоже посетили мероприятие.
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