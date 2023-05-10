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В платье на одно плечо и с бантом: Элизабет Херли посетила гала-вечер в ярком наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
252
Время на прочтение
1 мин
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В платье на одно плечо и с бантом: Элизабет Херли посетила гала-вечер в ярком наряде

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Наряд был классического приталенного фасона и хорошо подчеркивал фигуру знаменитости.

Британская актриса и модель Элизабет Херли посетила мероприятие в Нью-Йорке - вечеринку Hot Pink, организованную Фондом исследования рака молочной железы. Мероприятие проводится ежегодно, а среди гостей всегда появляются многие знаменитости.

На мероприятии Элизабет появилась в ярко-розовом платье на одно плечо, бретелька у которого была оформлена в виде большого банта.

Такой цвет она выбрала неспроста - розовый является международным символом организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.

Элизабет Херли / © Associated Press
Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Образ Элизабет дополнила босоножками, браслетами на обеих руках, серьгами-люстрами, а также роскошной укладкой.

Элизабет Херли / © Associated Press
Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Отметим, это мероприятие Херли посещает ежегодно и всегда выбирает для него розовые наряда - это уже стало ее небольшой традицией.

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Дата публикации
Просмотры
252
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