В платье на одно плечо и с разрезом: модель plus-size Эшли Грэм сходила на вечеринку в Нью-Йорке

35-летняя модель plus-size и многодетная мать Эшли Грэм попала под прицел фотографов по пути на вечеринку Whitney Art Party, которая проходила в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Из-за пандемии мероприятие не проводилось два года, но в этом году его решили возобновить и традиционно пригласили много знаменитостей.

Эшли заметили, когда она выходила из своего автомобиля и направлялась на вечеринку. На модели было эффектное черное платье на одно плечо, вероятно, созданное для нее на заказ брендом Nili Lotan.

У наряда также был высокий разрез, который демонстрировал одну ногу модели, а вот дополнила она платье черными босоножками и шубой из экомеха.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Компанию знаменитости на мероприятии составила звездный визажист Кэти Джейн Хьюз, которая создает образы не только для самой Эшли, но и многих других знаменитостей. Для мероприятия она, в отличие от Эшли, выбрала яркий образ от Valentino.

Эшли Грэм и Кэти Джейн Хьюз / Фото: Getty Images

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