В платье на одно плечо и с разрезом: шведская фотомодель Виктория Сильвстедт на гала-концерте

Звезда подиума и телеведущая Виктория Сильвстедт посетила светское мероприятие, которое проводилось организацией ЮНИСЕФ на острове Сен-Бартелеми. На вечеринку модель пришла в роскошном красном платье на одно плечо, а также с длинной юбкой с разрезом и рукавом-накидкой.

Образ 48-летней знаменитости дополняла объемная укладка, красивый макияж и гламурные босоножки со стразами.

Из украшений Сильвстедт отдала предпочтение браслету с бриллиантами и серьгам.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Напомним, Виктория была на обложках таких всемирно известных глянцев, как FHM, Glamour, GQ, Maxim, и Vanity Fair. Но мало кто знает, что прежде чем стать моделью, она делала успехи в лыжном спорте. В юные годы Сильвстедт входила в шведскую лыжную национальную сборную, пока не получила травму плеча, которая и повлекла за собой завершение карьеры спортсменки.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

В 1993 году Виктория принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Швеция" и стала полуфиналисткой конкурса "Мисс Мира-1993". Сейчас она снимается в кино, работает ведущей и поет, правда, пением занимается не профессионально, называет это своим хобби.

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