В платье на одно плечо: Наоми Уоттс появилась на публике в небесно-голубом наряде от Givenchy

Небесно-голубой оттенок - один из главным модных трендов лета 2024 года, вероятно именно поэтому стилист Джинэнн Уильямс подобрала для голливудской звезды Наоми Уоттс платье этого цвета.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Наряд актрисы был от Модного дома Givenchy - это платье на одно плечо с длинными рукавами, асимметричной юбкой и шлейфом.

Наряд был полностью однотонным, а дополнила Наоми его только сумкой на ручке-цепочке и белыми босоножками на ремешках.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Волосы актриса распустила и уложила в простую, но элегантную прическу и с немного подручными вверх концами. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

В этом наряда Наоми посетила 49-ю церемонию вручения премии AFI Life Achievement Award, посвященную Николь Кидман, которая состоялась Лос-Анджелесе. Сама же Кидман блистала на мероприятии в золотом платье с пайетками от Balenciaga.

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