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В платье на тонких бретельках: дочь супермодели Кейт Мосс посетила Уимблдонский турнир

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
159
Время на прочтение
1 мин
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В платье на тонких бретельках: дочь супермодели Кейт Мосс посетила Уимблдонский турнир

Лила Мосс / Фото: Getty Images

На мероприятие она пришла по приглашению известного бренда, поэтому с ног до головы был одета в его вещи.

20-летняя британская модель и дочь легендарной супермодели Кейт Мосс - Лила - посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Молодая звезда надела на мероприятие длинное шелковое голубое платье на очень тонких бретельках от бренда Ralph Lauren.

Наряд модель носила без белья, а также дополнила голубым вязаным джемпером в цвет, который носила завязанным на шее, и коричневой сумкой на короткой ручке.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Фото: Getty Images

Стоимость платья, как у Лилы - 598 долларов.

Платье, как у Лилы Мосс / ©
Платье, как у Лилы Мосс

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Дата публикации
Просмотры
159
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