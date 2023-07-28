В платье на тонких бретельках: Джиджи Хадид посетила вечеринку бренда Miu Miu

Звезда появилась в черно-белом луке и с сумкой, которую недавно сама же рекламировала.

Итальянский Модный дом Miu Miu организовал гламурную вечеринку в Малибу, на которую позвал всех друзей и амбассадоров бренда. Называлось мероприятие Miu Miu Summer Club и проводилось на знаменитом пирсе с белыми башнями - одной из самых известных достопримечательностей города.

Среди звездных гостей появилась и супермодель Джиджи Хадид. Девушка, которая недавно оскандалилась - ее арестовали в аэропорту за хранение марихуаны, была с ног до головы одета в вещи от Miu Miu.

В частности на моделе было черное платье-майка на тонких бретельках, которое она носила без бюстгальтера и сочетала с белыми носками и черными лоферами.

На лице у нее были солнцезащитные очки и трендовый латте-макияж в нюдово-коричневой гамме.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

В руке Джиджи держала белую сумку Arcadie с короткими ручками, которую сама же недавно рекламировала.

Также на вечеринку бренда пришла 15-летняя дочь Милы Йовович и Пола Андерсона - Эвер. Девушка уже несколько лет сотрудничает с брендом и является его амбассадором.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

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