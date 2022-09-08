В платье на тонких бретельках и с аппликацией: Элли Голдинг на благотворительном мероприятии в Италии

Британская певица Элли Голдинг, которая недавно приезжала в Украину, посетила вчера, 7 сентября, благотворительный гала-ужин организации amfAR, которая занимается исследованием СПИДа.

Для мероприятия Элли надела элегантное платье на бретельках от итальянского Модного дома Alberta Ferretti, которое было создано для коллекции осень-зима 2022. Серое платье имело высокий разрез сбоку и разноцветную аппликацию в виде листьев.

Дополняли вечерний наряд девушки гламурные прозрачные слингбэки от бренда Aquazzura. Кстати, этот бренд обуви любимый у герцогини Сассекской Меган, нынешней супруги внука британкой королевы, с которым Елли якобы когда-то встречалась.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии побывала украинская супермодель Алина Байкова.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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