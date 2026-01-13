- Дата публикации
В платье на тонких бретельках, которое подчеркивало фигуру: Кирстен Данст шокировала худобой
Голливудская актриса привлекла внимание на «Золотом глобусе» из-за своего внешнего вида.
43-летняя Кирстен Данст была потрясающей в платье от бренда Tom Ford насыщенного изумрудного цвета и тонкими бретельками, которое бренд создал для нее на заказ.
Длинный наряд имел прямой приталенный силуэт, глубокое декольте и обнаженную спину, а отделка платья была выполнена серебристыми стразами, которые невероятно сияли. Также Данст собрала волосы в высокую прическу, что еще больше подчеркивает ее изящество — открыло плечи и шею, а макияж и украшения стали последними штрихами лука.
Позировала перед фотографами актриса с мужем — актером Джесси Племенсом, который надел черный костюм, белую рубашку, а также дополнил образ галстуком в виде легкого банта.
Но больше всего все же привлекла внимание «новая» фигура Кирстен, ведь актриса заметно похудела. Что помогло ей вернуться в такую форму — препараты для похудения или спорт — неизвестно.