В платье небесного оттенка: актриса Зои Дойч на премьере романтической комедии

Чем ближе праздники, тем больше романтических зимних фильмов выходит.

29 ноября в Лос-Анджелесе состоялась премьера романтического фильма "Кое-что от Тиффани", в котором главную роль сыграла актриса Зои Дойч.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

На мероприятии девушка появилась в длинном платье нежно-голубого, практически небесного, оттенка от бренда Carolina Herrera. У платья не было бретелек, декольте выполнено в форме сердца, а украшало его немного драпировки на лифе и небольшой бантик.

Также довольно оригинальными были спущенные рукава наряда, открывающие плечи, и шлейф.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Дополняли образ Зои макияж, несколько украшений с бриллиантами, укладка локонами и украшение в волосах, напоминающее сверкающий бант.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Фильм расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сыграет с Дойч в картине Кендрик Сэмпсон, а продюсерами фильма стали Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер, выйдет фильм на Amazon Studios.

Что касается Дойч, то с миром кинематографа она связана очень тесно, поскольку ее мать - актриса Лея Томпсон, известная по роли в фильме "Назад в будущее", а отец - кинорежиссер Ховард Дойч, работавший над такими сериалами, как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и "Мелроуз-Плейс". Поэтому еще с детства девушка периодически появлялась в кино и сериалах. Недавно опять вышел фильм с ее участием под названием "Не в порядке" - это американская сатирическая черная комедия.

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