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- Шоу-бизнес
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В платье небесного оттенка и шляпе с цветами: писательница Джоан Роулинг посетила скачки в Аскоте
Писательница — редкая гостья на публичных мероприятиях, тем более скачках.
Автор серии книг о «Гарри Поттере» — 59-летняя писательница Джоан Роулинг — впервые за длительное время появилась на публике. Она была замечена на знаменитых скачках в Аскоте, которые кроме спортивной составляющей также давно стали местом для демонстрации красивых платьев и оригинальных шляпок.
Писательница надела на мероприятие небесно-голубое платье прямого фасона, но с кейп-накидкой на плечах. Этот элегантный наряд Джоан дополнила широкополой шляпой голубого цвета, которая была украшена с внешней и внутренней сторон маленькими цветами. Такой дизайн головного убора выглядел нежно и романтично.
Свой образ Джоан дополнила солнцезащитными очками, несколькими украшениями среди которых можно увидеть набор из жемчуга и золотые браслеты. Также в руках легендарной писательницы можно увидеть небольшую сумку бежевого цвета.
Также традиционно в тот день на скачках появились король Чарльз и королева Камилла. К паре присоединились также принцесса Евгения и Зара Тиндалл.