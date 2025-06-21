В платье небесного оттенка и шляпе с цветами: писательница Джоан Роулинг посетила скачки в Аскоте

Джоан Роулинг / © Getty Images

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Автор серии книг о «Гарри Поттере» — 59-летняя писательница Джоан Роулинг — впервые за длительное время появилась на публике. Она была замечена на знаменитых скачках в Аскоте, которые кроме спортивной составляющей также давно стали местом для демонстрации красивых платьев и оригинальных шляпок.

Писательница надела на мероприятие небесно-голубое платье прямого фасона, но с кейп-накидкой на плечах. Этот элегантный наряд Джоан дополнила широкополой шляпой голубого цвета, которая была украшена с внешней и внутренней сторон маленькими цветами. Такой дизайн головного убора выглядел нежно и романтично.

Джоан Роулинг / © Getty Images

Свой образ Джоан дополнила солнцезащитными очками, несколькими украшениями среди которых можно увидеть набор из жемчуга и золотые браслеты. Также в руках легендарной писательницы можно увидеть небольшую сумку бежевого цвета.

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Джоан Роулинг / © Getty Images

Также традиционно в тот день на скачках появились король Чарльз и королева Камилла. К паре присоединились также принцесса Евгения и Зара Тиндалл.