В платье необычного дизайна: дочь Мика Джаггера появилась на красной дорожке в Vivienne Westwood

Платье выделялось на фоне луков других знаменитостей оригинальным дизайном.

Дочь лидера легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – посетила светское мероприятие в Лондоне – Vogue World, приуроченное к открытию Лондонской недели моды.

Джорджия Мэй позировала на красной дорожке в экстравагантном атласном полосатом платье от бренда Vivienne Westwood.

Это было нежно-розовое платье с опущенной линией плеча, бантом на груди и интересными большими складками на бедрах, которые напоминали баску.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Свой необычный наряд известная модель дополнила не менее оригинальными белыми туфлями-лодочками в черные пятна.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Также на это мероприятие в смелом наряде пришла актриса Джоди Тернер-Смит - она надела черный лук от эпатажного бренда Viktor & Rolf.

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