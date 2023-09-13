В платье невесты и с огромной фатой: модель Джулия Фокс пришла на модное шоу в эпатажном наряде

Модное шоу прошло с элементами театральной постановки, а одной из его гостей стали эпатажная модель Джулия Фокс. Звезда перед показом немного продефилировала для фотографов в своем необычном образе, который выбрала для мероприятия - белом платье невесты.

Ее мини-наряд имел корсетный верх и пышную фатиновую юбку, которую украшали большие атласные банты. Дополняли платье белые колготки, туфли с ремешками и на огромной подошве, а также перчатки с принтом.

Главной особенностью этого образа стала длинная фата с отделкой на подоле фатином. Также Фокс сделала яркий макияж и в руке держала небольшую белую сумку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее в этом бренде на публике появлялись певица Рита Ора, звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан и актриса Тесса Томпсон. Также ранее его носила и сама Фокс.

Бренд основан дизайнером Джексоном Видерхофтом в 2019 году. Его творчество сосредоточено на сложных фантазийных образах, вдохновленных театральным искусством и балетом, поэтому в коллекциях часто фигурируют корсеты, атлас и вышивка.

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