Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье невесты и с огромной фатой: модель Джулия Фокс пришла на модное шоу в эпатажном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье невесты и с огромной фатой: модель Джулия Фокс пришла на модное шоу в эпатажном наряде

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Wiederhoeft.

Модное шоу прошло с элементами театральной постановки, а одной из его гостей стали эпатажная модель Джулия Фокс. Звезда перед показом немного продефилировала для фотографов в своем необычном образе, который выбрала для мероприятия - белом платье невесты.

Ее мини-наряд имел корсетный верх и пышную фатиновую юбку, которую украшали большие атласные банты. Дополняли платье белые колготки, туфли с ремешками и на огромной подошве, а также перчатки с принтом.

Главной особенностью этого образа стала длинная фата с отделкой на подоле фатином. Также Фокс сделала яркий макияж и в руке держала небольшую белую сумку.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее в этом бренде на публике появлялись певица Рита Ора, звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан и актриса Тесса Томпсон. Также ранее его носила и сама Фокс.

Бренд основан дизайнером Джексоном Видерхофтом в 2019 году. Его творчество сосредоточено на сложных фантазийных образах, вдохновленных театральным искусством и балетом, поэтому в коллекциях часто фигурируют корсеты, атлас и вышивка.

Читайте также:

ТОП самых ярких свадебных платьев и костюмов сезона

ТОП самых ярких свадебных платьев и костюмов сезона

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
164
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация