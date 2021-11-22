В платье невесты и с вуалью: красивая Дженнифер Лопес выступила на American Music Awards

На сцене она исполнила свой новый хит.
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, во время которой наградами были отмечены звезды, добившиеся наибольших успехов в этом году. Одной из тех, кто выступила на сцене с новым хитом, был певица Дженнифер Лопес.
Она исполнила песню On My Way, которая стала саундтреком к романтическому фильму "Первый встречный", где сама и сыграла вместе с Оуэном Уилсоном.
На сцену American Music Awards Дженнифер вышла в нежном платье миди цвета слоновой кости, с пышной юбкой и корсетным верхом на бретельках. Завершили образ бежевые ботинки на каблуке, яркий макияж и вуаль с огромным цветком. Наряд был очень похож на платье невесты, видимо, это также была отсылка к будущему фильму Дженнифер, ведь по сюжету картины ее героиня выходит замуж.
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