В платье невесты и с вуалью: красивая Дженнифер Лопес выступила на American Music Awards

На сцене она исполнила свой новый хит.

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, во время которой наградами были отмечены звезды, добившиеся наибольших успехов в этом году. Одной из тех, кто выступила на сцене с новым хитом, был певица Дженнифер Лопес.

Она исполнила песню On My Way, которая стала саундтреком к романтическому фильму "Первый встречный", где сама и сыграла вместе с Оуэном Уилсоном.

Дженнифер Лопес / Getty Images

На сцену American Music Awards Дженнифер вышла в нежном платье миди цвета слоновой кости, с пышной юбкой и корсетным верхом на бретельках. Завершили образ бежевые ботинки на каблуке, яркий макияж и вуаль с огромным цветком. Наряд был очень похож на платье невесты, видимо, это также была отсылка к будущему фильму Дженнифер, ведь по сюжету картины ее героиня выходит замуж.

Дженнифер Лопес / Getty Images

