В платье нежного оттенка с аппликацией: Милли Бобби Браун на премьере фильма "Энола Холмс - 2"

27 октября 18-летняя актриса Милли Бобби Браун посетила премьеру детективного фильма от Netflix "Энола Холмс - 2", которая состоялась в Нью-Йорке. В этой картине девушка сыграла главную роль, поэтому была звездой вечера.

На красную дорожку Милли вышла в длинном нежно-розовом платье от Louis Vuitton.

Наряд был драпирован, имел американскую пройму и глубокое декольте. Также платье было декорировано серебристыми цветами. Дополнили образ серьги, макияж и высокая прическа.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Спина наряда была открытой и украшена оригинальной драпировкой. Также этот фасон продемонстрировал татуировку на спине девушки.

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

На премьеру Милли Бобби пришла не одна, а компании близких - отца Роберта Брауна и сестры Пейдж.

Милли Бобби Браун с отцом и сестрой / Фото: Associated Press

Также уже традиционно на красной дорожке девушку поддержал ее бойфренд - Джакоб Бонджови - сын легендарного певца, музыканта и участника рок-группы Bon Jovi - Джона Бон Джови.

Милли Бобби Браун с бойфрендом / Фото: Associated Press

Читайте также: