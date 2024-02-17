В платье с обнаженной спиной: звезда Marvel Люпита Нионго блистала на красной дорожке Берлинале

Звезда фильма Marvel "Черная пантера" и лауреатка "Оскара" – Люпита Нионго – в этом году возглавила жюри Берлинского международного кинофестиваля.

На протяжении мероприятия, которое продлится в Германии с 15 по 25 февраля, Нионго будет выходить на красные дорожки и посещать пресс-конференции.

Лупита Нионго / Фото: Getty Images

Во время открытия красной дорожки Берлинале и премьеры фильма "Такие мелочи", Люпита появилась на публике в роскошном белом платье от бренда Gucci и украшениях De Beers.

У наряда были тонкие бретельки и квадратное декольте, которые украшала отделка из камней. Спина у наряда была обнаженной, а также его дополнял длинный шлейф. Макияж Нионго сделала довольно гламурным и оригинальным, поскольку он был выполнен фиолетовыми оттенками.

Лупита Нионго / Фото: Associated Press

Также во время пресс-конференции актриса вышла к журналистам в лаконичном сером костюме, который сочетала с водолазкой и белыми босоножками.

Лупита Нионго / Фото: Associated Press

На голове у женщины было оригинальное украшение с ракушками, которое она ранее уже носила в сочетании с белым платьем на гала-концерте GO Campaign 2023.

Лупита Нионго / Фото: Associated Press

Также напомним, что пресс-конференция, на которой Люпита носила этот головной убор в Берлине, - то самое мероприятие, где во время вопроса, адресованного одной из членов жюри - украинской писательнице Оксане Забужко - в зале внезапно прозвучал сигнал воздушной тревоги. Звук издавался из телефона Забужко, на котром она не отключила звук.

"Извините, - сказала писательница. - Это сработало приложение, оповещающее о ракетных атаках в Украине. Оно звучит у нас в стране каждый день".

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