В платье очень модного цвета и с бахромой: актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма

23-летняя актриса Рэйчел Зеглер посетила специальный показ фильма "Y2K" в Нью-Йорке. Девушка появилась на этом мероприятии в сногсшибательном мини-платье самого модного цвета 2024 года - бордовом.

Это был наряд от бренда Wiederhoeft и вероятно, создан был по индивидуальному заказу. Верхняя часть платья представляла из себя корсетный шелковый топ с тонкими бретельками, а вот юбка была сделана в виде бахромы из бусин.

Рэйчел носила платье с черными туфлями от Kurt Geiger, а также украшениями от Rosario Navia. Макияж у нее на лице был в тон ее платью.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Этот наряд девушки очень похож на тот, который в 90-х носила принцесса Диана. В мини-платье такого же цвета она прибыла на светское мероприятие. Но вот только ее платье было от Модного дома Valentino.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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