В платье оригинального дизайна: Кейт Хадсон посетила премьеру фильма и очаровала образом
Американская актриса удивила Лондон платьем нежного оттенка.
Кейт Хадсон появилась на красной дорожке во время премьеры фильма «Песня любви», которая прошла в Лондоне. Она выбрала для своего выхода в свет красивое закрытое платье от британского бренда Stella McCartney.
Это было платье пыльно-голубого цвета с длинными рукавами. Оно выполнено из кружевной ткани с флористическими мотивами полностью украшено мелкими голубыми стразами. Под кружевом у наряда была бежевая подкладка создающая объем в зоне бедер. Также Кейт сделала новую прическу — ее волосы были распущенными и прямыми, а вот макияж актриса сделала лаконичный.
Ранее Кейт произвела фурор платье цвета оливки, в которого были креативные рукава с вырезами и стразами. Ее наряд был от Модного дома Valentino и выполнен в ретро эстетике.