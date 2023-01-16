В платье от Alexander McQueen и золотых лодочках: Эль Фэннинг выбрала необычный лук для церемонии

24-летняя актриса Эль Фэннинг блистала вчера вечером на красной дорожке, а потом и на сцене церемонии Critics' Choice Awards-2023, прошедшей в Лос-Анджелесе.

Девушка блистала перед камерами фотографов в платье из новой весенне-летней коллекции 2023 от Alexander McQueen. Платье молочно-белого цвета с асимметричным подолом, складками ткани в стиле оригами и сеткой отлично сидело на фигуре Фэннинг.

Эль Феннинг / Фото: Associated Press

Вечерний образ Эль дополнила серьгами-висюльками с подсолнухами, несколькими золотыми кольцами на пальцах и обула золотые туфли-лодочки на каблуках.

Длинные волосы девушка распустила и зачесала на один бок и сделала очень легкий макияж, лишь слегка подчеркнув глаза и губы.

Эль Феннинг / Фото: Associated Press

Эль Феннинг / Фото: Associated Press

Церемонию в отеле Fairmont Century Plaza посетили и другие звезды. Особенно нам запомнились образы Кейт Хадсон, которая надела серебристое платье с американской проймой, и Джулии Робертс - актриса блистала в черном платье от Schiaparelli.

Эль Феннинг / Фото: Associated Press

Эль Феннинг / Фото: Associated Press

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