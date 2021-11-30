В платье от Bottega Veneta: Рианна стала национальным героем Барбадоса

Она приняла участие в очень важном для своей родины мероприятии - государство официально распрощалось с британским прошлым и королевой Елизаветой II.

Певица и бизнесвумен Рианна прилетела в родную страну Барбадос, чтобы принять участие в торжественной церемонии по случаю провозглашения государства республикой. Ранее главой этого островного карибского государства была королева Елизавета II.

Рианна / Getty Images

Во время праздничной церемонии премьер-министр Миа Моттли назвала певицу национальным героем республики. Для мероприятия Рианна надела свободное платье от бренда Bottega Veneta оранжевого цвета, под которым на певице не было белья. Образ она дополнила несколькими афрокосичками, лаконичными босоножками, длинным нюдовым маникюром и золотыми украшениями.

Рианна / Getty Images

На мероприятии также присутствовал и сын королевы принц Чарльз, хотя это было необязательным. Наследник престола хотел показать, что тесные узы, связывающие две страны, не ослабевают, даже после их "расставания". Страна получила полную политическую самостоятельность от Британии еще в 1966 году, но оставался конституционной монархией. Теперь главой государства будет 72-летняя Сандра Мейсон.

Сандра Мейсон и принц Чарльз / Associated Press

Принц Чарльз и дама Сандра Мейсон / Getty Images

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